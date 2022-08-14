Готовы ли ученые к самой большой в истории ракете - Starship

Они смогут чаще отправлять большие и тяжелые приборы - и гораздо дешевле, если верить прогнозам SpaceX о стоимости запуска грузов до 10 долларов за килограмм. На Марсе они смогут размещать марсоходы не по одному, а целыми группами. Могут стать больше и космические телескопы, а флотилии спутников на низкой околоземной орбите станут обычным явлением. Астрономия, планетарная наука и наблюдение за Землей могли бы смело идти вперед, лучше, чем когда-либо прежде, считают ученые.

Конечно, Starship все еще не используется, поэтому все внимание будет приковано к первому испытанию орбитального запуска, который ожидается в ближайшие месяцы.

Как отмечается в статье, звездолет облегчил бы развертывание массивного космического телескопа Джеймса Уэбба, а в будущем дополнительный запас топлива звездолета может облегчить исследование Меркурия, самых отдаленных планет Солнечной системы и даже межзвездного пространства. Более того, Хелдманн и ее коллеги предложили NASA создать специальную линию финансирования для миссий, опирающихся на Starship.

Хелдманн утверждает, что "мы со стороны науки должны быть готовы воспользоваться этими возможностями, когда они появятся".