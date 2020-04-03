Huawei и Samsung запустили ремонт устройств с бесплатной доставкой в России

Huawei сообщила, что новая опция «Ремонта с доставкой» будет действительна на всей территории России. Пользователи могут отправить сломанное устройство в сервисный центр компании. Там его отремонтируют и доставят обратно курьером. С 3 апреля по 31 мая 2020 года услуга бесплатной доставки будет распространяться и на гарантийный, и на платный ремонт. Если у устройства срок гарантии истекает с 28 марта по 31 мая, Huawei автоматически продлевает гарантию до 31 мая 2020 года.

Samsung тоже ввела бесплатную курьерской доставку мобильной техники для ремонта. Компания предоставит дополнительный месяц гарантийного обслуживания людям, которые не смогли его получить во время пандемии. Список городов, в которых действует услуга бесплатной доставки, можно посмотреть тут.