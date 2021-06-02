Наконец-то состоялась презентация, на которой китайский бренд фирменную систему HarmonyOS 2 не только разработчикам, но и обыкновенным пользователям. Уже сейчас известно, что под её управлением будут работать Huawei Mate 40 и Mate X2, а также множество других девайсов.