Huawei впервые показала пользователям фирменную систему HarmonyOS 2Видимо, Google и вправду стоит напрячься
В числе новинок на HarmonyOS 2 выделяются два устройства — планшет MatePad Pro и «умные» часы Watch 3. Первый может похвастаться качественной аудиосистемой и поддержкой сенсорного управления, а вторые — автономностью до 21 дня.
Представители Huawei рассказали, что предложит бесшовное использование нескольких устройств под своим управлением. Для этого в системе появилась новая панель управления, поддерживающая «простые и интуитивные подключения с помощью функции перетаскивания». Теперь пользователи буквально движением пальца смогут переключаться между устройствами, без необходимости проходить сквозь сложный этап переподключения.
«Прокачалась» и функция Huawei HiLink, которая теперь называется HarmonyOS Connect. Как и прежде, интеллектуальные наработки компании позволяют подключить стороннее устройство к мобильному телефону одним касанием. Так, пользователю достаточно лишь прикоснуться смартфоном к духовке Midea, чтобы выбрать рецепт и начать готовить.