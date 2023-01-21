И отлично работает: Twitter потерял 80% сотрудников после прихода Маска

Согласно внутренним документам, в компании также насчитывается около 1400 неработающих сотрудников, но которые все еще получают зарплату.

До того, как Маск купил Twitter за 44 млрд долларов, численность сотрудников компании составляла около 7500 человек. Внутри компании и так ходили слухи о скорых увольнениях (еще до покупки). Однако Маск сделал это гораздо раньше.

По словам инженера, уволившегося из компании, потеря сотрудников и сокращение численности персонала затруднит надежное обслуживание сервиса при одновременном создании новых функций. Но пока что соцсеть чувствует себя довольно-таки неплохо.

В IT-секторе сейчас массовые увольнения - не редкость. Так, материнская компания Google, Alphabet Inc, заявила, что сокращает около 12 000 рабочих мест, или 6% своей рабочей силы.