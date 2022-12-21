Игра в виртуальной реальности сможет диагностировать синдром дефицита внимания

Поскольку СДВГ является неоднородным состоянием, в настоящее время его можно диагностировать только с помощью часто особенного набора поведенческих и психиатрических оценок. Новое исследование опирается на несколько последних технологических достижений и представляет систему VR, которая позволяет объективно диагностировать это состояние. Система основана на ранее разработанной VR-игре EPELI.

"Игра предоставляет список задач, которые имитируют повседневную жизнь, например, чистку зубов и поедание банана", - объяснил Топи Сиро, один из разработчиков, работавших над EPELI. "Игрок должен запомнить задачи, несмотря на отвлекающие факторы в окружающей среде, например, включенный телевизор. Игра измеряет все: сколько ребенок нажимает на кнопки управления и насколько эффективно он выполняет задания”*.

Эффективность коррелирует с повседневным функционированием, тогда как дети с СДВГ часто испытывают трудности, объясняет Сиро.

В своей ранней форме EPELI была несколько эффективна в качестве диагностического инструмента, но в новой итерации система значительно повысила свою точность, включив отслеживание движения глаз. Используя комбинацию отслеживания движения глаз и машинного обучения, исследователи обнаружили, что у детей с СДВГ можно обнаружить определенные уникальные паттерны движения глаз.

"Взгляд детей с СДВГ дольше задерживался на различных объектах в окружающей среде, а их взгляд быстрее и чаще перескакивал с одного места на другое", - говорит Лия Мерзон, исследователь из Университета Аалто.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.