Игра в виртуальной реальности сможет диагностировать синдром дефицита внимания

Игра в виртуальной реальности сможет диагностировать синдром дефицита вниманияС помощью отслеживания движения глаз
Используя недавно разработанную игру для виртуальной реальности (VR), исследователи считают, что создали новый инструмент, который может объективно диагностировать синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ).
Фото: Университет Аалто
Поскольку СДВГ является неоднородным состоянием, в настоящее время его можно диагностировать только с помощью часто особенного набора поведенческих и психиатрических оценок. Новое исследование опирается на несколько последних технологических достижений и представляет систему VR, которая позволяет объективно диагностировать это состояние. Система основана на ранее разработанной VR-игре EPELI.
"Игра предоставляет список задач, которые имитируют повседневную жизнь, например, чистку зубов и поедание банана", - объяснил Топи Сиро, один из разработчиков, работавших над EPELI. "Игрок должен запомнить задачи, несмотря на отвлекающие факторы в окружающей среде, например, включенный телевизор. Игра измеряет все: сколько ребенок нажимает на кнопки управления и насколько эффективно он выполняет задания”*.
Эффективность коррелирует с повседневным функционированием, тогда как дети с СДВГ часто испытывают трудности, объясняет Сиро.
В своей ранней форме EPELI была несколько эффективна в качестве диагностического инструмента, но в новой итерации система значительно повысила свою точность, включив отслеживание движения глаз. Используя комбинацию отслеживания движения глаз и машинного обучения, исследователи обнаружили, что у детей с СДВГ можно обнаружить определенные уникальные паттерны движения глаз.
"Взгляд детей с СДВГ дольше задерживался на различных объектах в окружающей среде, а их взгляд быстрее и чаще перескакивал с одного места на другое", - говорит Лия Мерзон, исследователь из Университета Аалто.
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