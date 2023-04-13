Наука и технологии
13:15, 13 апреля 2023
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Игровых художников начали заменять на искусственный интеллект

Это только начало

Китайские компании по производству видеоигр обращаются к системам генеративного искусственного интеллекта для разработки и создания персонажей видеоигр, фонов и рекламных материалов. За последний год количество вакансий иллюстраторов сократилось примерно на 70%.

Игровых художников начали заменять на искусственный интеллект

Фото: Unsplash

Системы искусственного интеллекта, такие как DALL-E 2, Midjourney и Stable Diffusion, позволяют пользователям легко создавать рисунки на основе обычных текстовых описаний.

На китайский рынок труда в игровой индустрии также повлияло давление со стороны регулирующих органов, замедление экономики и бум искусственного интеллекта. Отмечается, что за последний год на 70% сократилось количество вакансий иллюстраторов в стране.

Джеффри Динг, доцент Университета Джорджа Вашингтона, изучающий развитие ИИ в Китае, сказал, что ИИ вполне способен вытеснить многих работников, не только художников, но и юристов, и писателей.

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