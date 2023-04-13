Игровых художников начали заменять на искусственный интеллект

Системы искусственного интеллекта, такие как DALL-E 2, Midjourney и Stable Diffusion, позволяют пользователям легко создавать рисунки на основе обычных текстовых описаний.

На китайский рынок труда в игровой индустрии также повлияло давление со стороны регулирующих органов, замедление экономики и бум искусственного интеллекта. Отмечается, что за последний год на 70% сократилось количество вакансий иллюстраторов в стране.

Джеффри Динг, доцент Университета Джорджа Вашингтона, изучающий развитие ИИ в Китае, сказал, что ИИ вполне способен вытеснить многих работников, не только художников, но и юристов, и писателей.