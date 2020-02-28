Игру про распространение эпидемий начали убирать из магазинов приложений

СМИ сообщили, что Plague Inc. удалили из App Store в Китае по требованию местных властей. Разработчики игры рассказали, что их информировали о содержании в проекте «незаконного в Китае контента». Пока не совсем ясно, связано ли это решение властей с продолжающейся эпидемией коронавируса в стране. Интересно, что до сего момента игра находилась в App Store почти восемь лет. Претензий к ней не было.

Разработчики утверждают, что игра имеет большое образовательное значение: она привлекает внимание к проблемам общественного здравоохранения.