ИИ оказался «слишком» хорош в спорте

В мире гольфа робот, показанный в рекламном ролике с участием Рори Макилроя более десяти лет назад, способен стабильно наносить удары по мячу с высокой скоростью замаха и обратным вращением. Это демонстрирует возможности повторяющихся действий, не требующих анализа в реальном времени.

В баскетболе робот Toyota установил рекорд Гиннесса по количеству последовательных штрафных бросков, продемонстрировав точность выполнения одной задачи. Несмотря на то, что робот в основном программируется, он также может перемещаться по площадке и выполнять броски с хафкорта.

Однако настоящий прорыв произошел в футболе, где роботы Google научились играть в эту игру без специальных инструкций. Всего за две недели обучения с применением подкрепления эти роботы, управляемые искусственным интеллектом, продемонстрировали футбольные тактики, включая пас и дриблинг.

Таким образом, ИИ теперь может по-настоящему играть в спорт, переходя от сценарных движений к автономному обучению. Пока неясно, привлекут ли эти роботы-спортсмены внимание людей, но их возможности, безусловно, впечатляют.