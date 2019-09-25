IKEA перестанет доставлять россиянам мебель на обычных грузовиках

Об этом СМИ рассказал глава российского подразделения IKEA. По его словам, запуск пилотного проекта не зря запланирован именно на зиму. Компания хочет проверить, как электромобили будут вести себя в холодное время года.

Первый магазин, который станет участником эксперимента, — IKEA «Тёплый стан» в Москве. Сейчас там уже ведутся подготовительные работы. На каких именно электрокарах компания будет возить товары, пока неизвестно.

К 2025 году IKEA планирует полностью перевести доставку мебели на электромобиль. Такой способ гораздо экологичнее, чем перевозка на обычных автомобилях.