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IKEA перестанет доставлять россиянам мебель на обычных грузовиках

Перейдёт на электромобили
IKEA объявила, что к зиме запустит в России доставку товаров покупателям на электромобилях. От обычных бензиновых и дизельных машин в логистике компания хочет постепенно отказаться.

Об этом СМИ рассказал глава российского подразделения IKEA. По его словам, запуск пилотного проекта не зря запланирован именно на зиму. Компания хочет проверить, как электромобили будут вести себя в холодное время года.

Первый магазин, который станет участником эксперимента, — IKEA «Тёплый стан» в Москве. Сейчас там уже ведутся подготовительные работы. На каких именно электрокарах компания будет возить товары, пока неизвестно.

К 2025 году IKEA планирует полностью перевести доставку мебели на электромобиль. Такой способ гораздо экологичнее, чем перевозка на обычных автомобилях.

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