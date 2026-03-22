Илон Маск анонсировал строительство завода Terafab в Остине

По словам Маска, полупроводниковая отрасль развивается медленнее, чем требуется для покрытия его потребностей. Завод будет выпускать два типа микросхем: оптимизированные для роботов, автопилота и роботакси, а также мощные чипы для космических дата-центров SpaceX и xAI. Предприятие рассчитано на выход к тераватту вычислительных мощностей в год.

Площадка расположится рядом с заводом и штаб-квартирой Tesla в Техасе. Сроки запуска не уточняются. Маск также показал концепцию мини-спутника мощностью 100 киловатт для дата-центра в космосе.