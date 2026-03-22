Илон Маск анонсировал строительство завода Terafab в Остине

Опубликовано 22 марта 2026, 12:551 мин.
Илон Маск анонсировал строительство завода Terafab в ОстинеПредприятие объединит Tesla, SpaceX и xAI для выпуска чипов
Илон Маск представил планы по созданию завода Terafab в Остине. Проект будет совместно реализован Tesla и SpaceX. На площадке разместят оборудование для производства и тестирования чипов любых типов. Сначала запустят предприятие небольшого масштаба с возможностью последующего расширения.
© Ferra.ru
По словам Маска, полупроводниковая отрасль развивается медленнее, чем требуется для покрытия его потребностей. Завод будет выпускать два типа микросхем: оптимизированные для роботов, автопилота и роботакси, а также мощные чипы для космических дата-центров SpaceX и xAI. Предприятие рассчитано на выход к тераватту вычислительных мощностей в год.
Площадка расположится рядом с заводом и штаб-квартирой Tesla в Техасе. Сроки запуска не уточняются. Маск также показал концепцию мини-спутника мощностью 100 киловатт для дата-центра в космосе.