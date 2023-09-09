Наука и технологии
16:00, 09 сентября 2023
1 мин.

Илон Маск говорил с послом России перед отключением Starlink для войск Украины

Настоящие герои не носят плащи

Как сообщается, в 2022 году американский предприниматель Илон Маск отключил доступ к сервису спутниковой связи Starlink для Вооруженных сил Украины (ВСУ) после заговора с послом России в США. Эти сведения содержатся в биографии Маска, написанной журналистом Уолтером Айзексоном, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Washington Post.

Илон Маск говорил с послом России перед отключением Starlink для войск Украины

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

По версии Айзексона, осенью 2022 года ВСУ предприняли попытку скрытного нападения на российский флот в Севастополе (Крым), используя шесть небольших беспилотных подводных аппаратов, начиненных взрывчаткой, а для наведения использовали Starlink. Маск, обсудив ситуацию с российским послом в США, счел атаку безрассудной и решил вмешаться.

Считается, что Маск лично проконтролировал ситуацию и дал указание техникам отключить Starlink в радиусе 100 км от побережья Крыма. В результате украинские беспилотные аппараты потеряли связь и были благополучно выброшены на берег.

Новости партнеров
Новости партнеров