Илон Маск говорил с послом России перед отключением Starlink для войск Украины

По версии Айзексона, осенью 2022 года ВСУ предприняли попытку скрытного нападения на российский флот в Севастополе (Крым), используя шесть небольших беспилотных подводных аппаратов, начиненных взрывчаткой, а для наведения использовали Starlink. Маск, обсудив ситуацию с российским послом в США, счел атаку безрассудной и решил вмешаться.

Считается, что Маск лично проконтролировал ситуацию и дал указание техникам отключить Starlink в радиусе 100 км от побережья Крыма. В результате украинские беспилотные аппараты потеряли связь и были благополучно выброшены на берег.