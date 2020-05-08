Илон Маск хочет сравнять цену запуска грузов в космос со стоимостью отправки посылок «Почтой России»

По словам главы SpaceX, стоимость вывода одного килограмма полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту можно будет снизить до $10 (около 730 рублей по текущему курсу). Можно сравнить с тарифами «Почты России» на пересылку мелких пакетов из страны. Например, отправка мелкого пакета весом от 501 до 1000 граммов наземным транспортом с учётом НДС составляет 780 рублей.

По задумке, Маска снизить стоимость удастся благодаря еженедельным запускам многоразового космического корабля Starship и ракеты Super Heavy. Сейчас SpaceX выводит 70 тонн груза в космос за $150 млн. Получается около $2000 за килограмм.