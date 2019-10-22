Илон Маск начал публиковать сообщения через собственный спутниковый интернет

В первом твите Маск написал, что отправил его через спутник Starlink. Во втором уточнил, что «это работает». Пользователи тут же попросили предоставить доказательства. Кое-кто начал иронизировать и писать сообщения в духе «Этот твит отправлен с марсианского корабля». Маск на это отвечать ничего не стал.

Напомним, SpaceX начала работать над проектом Starlink ещё в 2014 году. По задумке компании сеть спутников должна обеспечить интернетом всю планету. Всего на орбиту хотят вывести 12 тысяч аппаратов к 2024 году.