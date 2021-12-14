Илон Маск начнёт добывать ракетное топливо из воздуха

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Илон Маск начнёт добывать ракетное топливо из воздухаЭто может помочь на Марсе
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил в своём Twitter-аккаунте, что его космическая фирма запускает программу по переработке углекислого газа из атмосферы в ракетное топливо.
«SpaceX начинает программу по выводу CO2 из атмосферы и переработки его в ракетное топливо», — написал Маск. Он сообщил, что такая программа может оказаться полезна для полётов на Марс: там можно было бы добывать из атмосферы углекислый газ и создавать из него топливо. Благо CO2 на Красной Планете много.
Вчера журнал Time назвал Маска «Человеком года». «Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец», — сказали представители издания.
Источник: Twitter