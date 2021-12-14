Илон Маск начнёт добывать ракетное топливо из воздуха

«SpaceX начинает программу по выводу CO2 из атмосферы и переработки его в ракетное топливо», — написал Маск. Он сообщил, что такая программа может оказаться полезна для полётов на Марс: там можно было бы добывать из атмосферы углекислый газ и создавать из него топливо. Благо CO2 на Красной Планете много.

Вчера журнал Time назвал Маска «Человеком года». «Это человек, который стремится спасти нашу планету и помочь нам заселить новую: шут, гений, провокатор, провидец», — сказали представители издания.