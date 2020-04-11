Илон Маск назвал проблему российской космонавтики

Редактор Ars Technica отметил, что ни русские, ни европейцы никогда не жаловались, когда United Launch Alliance (ULA) получала завышенные «субсидии». Однако, когда появилась SpaceX с коммерческими запусками дешевле, чем у конкурентов, «это вдруг стало нечестным».

В реплаях к этому твиту Маск написал, что ракеты SpaceX на 80% могут быть использованы повторно. А «их (прим. ракеты) — на 0%. Это актуальная проблема». Предприниматель, судя по всему, имел в виду российскую корпорацию.