Илон Маск назвал сроки запуска первого межпланетного корабля

Презентация проходила на стартовой площадке в Бока Чика, где был установлен первый собранный образец ракеты Starship (или BFR), второй ступенью которой и является корабль. Носитель многоразовый, будет спускаться на Землю на гиперзвуковой скорости под углом 60 градусов, а затем разворачиваться соплами к поверхности и садиться.

Корабль Starship планируют поднять на высоту до 65 тысяч футов (около 20 километров). На орбите он пробудет 1-2 месяца. Запуск состоится тоже через 1-2 месяца.

Напомним, корабль Starship, по задумке, сможет доставлять людей и грузы на Луну, Марс и, возможно, другие планеты.