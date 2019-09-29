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Илон Маск назвал сроки запуска первого межпланетного корабля

Ждать осталось недолго
Сегодня ночью компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX презентовала межпланетный космический корабль Starship. Предприниматель рассказал, когда состоится первый полёт аппарата.

Презентация проходила на стартовой площадке в Бока Чика, где был установлен первый собранный образец ракеты Starship (или BFR), второй ступенью которой и является корабль. Носитель многоразовый, будет спускаться на Землю на гиперзвуковой скорости под углом 60 градусов, а затем разворачиваться соплами к поверхности и садиться.

Корабль Starship планируют поднять на высоту до 65 тысяч футов (около 20 километров). На орбите он пробудет 1-2 месяца. Запуск состоится тоже через 1-2 месяца.

Напомним, корабль Starship, по задумке, сможет доставлять людей и грузы на Луну, Марс и, возможно, другие планеты.

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