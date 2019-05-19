Илон Маск подал в суд на правительство США

Представители SpaceX настаивают на том, чтобы текст искового заявления не разглашался, так как он содержит конфиденциальную информацию. Поэтому пока детали претензий не известны. Позднее суд решит, оставлять документ засекреченным, или нет.

Журналисты The Washington Post связали иск с рядом крупных контрактов ВВС США, оцененных в несколько миллиардов долларов. Сейчас военные выбирают подрядчика для космических запусков. Похоже, SpaceX беспокоится о том, что может оказаться в невыгодном положении из-за предыдущих неудачных попыток борьбы за госконтракты от Пентагона. Тогда их выиграли компании United Launch Alliance (ULA), Northrop Grumman и Blue Origin.