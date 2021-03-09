Илон Маск подключит к интернету самолёты и корабли

Стало известно, что SpaceX уже подала запрос на установку терминалов Starlink указанных транспортных средствах. Заявку получила Федеральная комиссия по связи США (FCC).

Илон Маск уточнил в Twitter, что новые терминалы компании слишком большие и не предназначены для электрокаров Tesla. Их хотят устанавливать на самолётах, кораблях, больших грузовиках и автофургонах.

В Tesla уверены, что сейчас всё больше людей не хотят оставаться без подключения к интернету по время движения.

Напомним, Starlink — это проект спутникового интернета, который должен покрыть всю планету. Орбитальная группировка будет состоять из 12 тысяч спутников.