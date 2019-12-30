Илон Маск показал первый полёт людей на своём космическом корабле

Также Маск сообщил, что первый запуск Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года. По словам предпринимателя, к февралю корабль уже будет технически готов и доставлен на мыс Канаверал. Ещё несколько месяцев понадобится на завершение проверок работы систем безопасности.

В ролике показано, как ракета Falcon 9 с Crew Dragon отправляется в полёт. В конце концов корабль пристыковывается к МКС, а после выполнения всех задач возвращается на Землю.

Напомним, Crew Dragon в марте уже отправляли к станции в автоматическом режиме.