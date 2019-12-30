Наука и технологии
Вчера 19:59
Илон Маск показал первый полёт людей на своём космическом корабле
Настоящий полёт должен состояться в следующем году
Основатель SpaceX Илон Маск (Elon Musk) опубликовал в Twitter ролик с компьютерной анимацией первого полёта корабля Crew Dragon с экипажем.
Также Маск сообщил, что первый запуск Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года. По словам предпринимателя, к февралю корабль уже будет технически готов и доставлен на мыс Канаверал. Ещё несколько месяцев понадобится на завершение проверок работы систем безопасности.
В ролике показано, как ракета Falcon 9 с Crew Dragon отправляется в полёт. В конце концов корабль пристыковывается к МКС, а после выполнения всех задач возвращается на Землю.
Напомним, Crew Dragon в марте уже отправляли к станции в автоматическом режиме.