Илон Маск показал сияющий космический корабль Starship

Starship представляет собой огромный корабль высотой в почти 55 метров, стоимостью в несколько миллиардов долларов. SpaceX планирует использовать Starship в том числе и для доставки людей Марс. Ранее Илон Маск уже заявлял, что вероятность полета Starship на орбиту в 2020 году составляет около 60%. Также Маск сообщал о планах запуска грузовой миссии на Марс в 2022 году, а людей собирается отправить на красную планету в 2024 году.