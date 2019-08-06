Ferra

Илон Маск показал сияющий космический корабль Starship

Фото демонстрируют часть прототипа

Основатель космической компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) обнародовал в своём аккаунте Twitter ряд интригующих фото из Техаса, где строится один из прототипов космического корабля Starship.

Он сопроводил фото подписью: «Очень горд прогрессом, который достигла команда SpaceX!». На снимках видна установка куполообразного элемента диаметром девять метров. Она формирует часть внутренней структуры Starship, разделяя корабль на отсеки.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Starship представляет собой огромный корабль высотой в почти 55 метров, стоимостью в несколько миллиардов долларов. SpaceX планирует использовать Starship в том числе и для доставки людей Марс. Ранее Илон Маск уже заявлял, что вероятность полета Starship на орбиту в 2020 году составляет около 60%. Также Маск сообщал о планах запуска грузовой миссии на Марс в 2022 году, а людей собирается отправить на красную планету в 2024 году.

Самое читаемое