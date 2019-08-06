Илон Маск показал сияющий космический корабль Starship

Основатель космической компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) обнародовал в своём аккаунте Twitter ряд интригующих фото из Техаса, где строится один из прототипов космического корабля Starship.
Он сопроводил фото подписью: «Очень горд прогрессом, который достигла команда SpaceX!». На снимках видна установка куполообразного элемента диаметром девять метров. Она формирует часть внутренней структуры Starship, разделяя корабль на отсеки.
Starship представляет собой огромный корабль высотой в почти 55 метров, стоимостью в несколько миллиардов долларов. SpaceX планирует использовать Starship в том числе и для доставки людей Марс. Ранее Илон Маск уже заявлял, что вероятность полета Starship на орбиту в 2020 году составляет около 60%. Также Маск сообщал о планах запуска грузовой миссии на Марс в 2022 году, а людей собирается отправить на красную планету в 2024 году.