Илон Маск показал спутники для доступа к интернету по всему миру

Эти 60 спутников — лишь первые из 12 тысяч аппаратов будущей сети Starlink от SpaceX. Сеть будет обеспечивать широкополосный доступ к интернету по всей планете. Компания уже имеет разрешение Федеральной комиссии США по связи (FCC) на запуск двух группировок спутников (первая с 4 409 аппаратов, вторая — с 7 518). Половину всех запланированных спутников SpaceX отправит на орбиту уже в ближайшие шесть лет.

Аппараты, опубликованные Маском в твиттере, уже загружены в ракету-носитель Falcon 9.