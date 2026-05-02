Илон Маск получит премию от SpaceX, если отправит миллион людей на Марс

Опубликовано 02 мая 2026, 13:42
Илон Маск получит премию от SpaceX, если отправит миллион людей на МарсКорпоративный бонус
Илон Маск может получить огромный бонус от своей же компании SpaceX, если выполнит одну из самых амбициозных задач — создаст колонию на Марсе с населением не менее одного миллиона человек. По данным Reuters, совет директоров компании утвердил «специальную систему вознаграждения» перед выходом SpaceX на биржу.
© Ferra.ru
Маск получит около 200 миллионов акций с особыми правами, если компания достигнет оценки в 7,5 триллиона долларов и сможет основать постоянное поселение на Марсе.
Кроме этого, предусмотрены дополнительные бонусы — ещё десятки миллионов акций — если SpaceX достигнет других целей, например, создаст мощные дата-центры в космосе.
Недавно, правда, Маск заявил, что компания временно сместила фокус на создание базы на Луне, так как это «может занять меньше времени».