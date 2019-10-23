Илон Маск предоставит свой спутниковый интернет американским военным

Точнее тесты проведёт сама SpaceX. Об этом сообщил операционный директор компании. В целом же, ВВС США стали первым клиентом Starlink. По словам топ-менеджера, решение компании предлагает высокую пропускную способность в кабине военных самолётов. Сейчас сотрудники пытаются наладить корректную работу системы.

Стоит отметить, что ВВС США начали сотрудничать со SpaceX ещё в прошлом году. Они успели протестировать два спутника компании для передачи данных в военные транспортные самолёты в полёте.

Напомним, в рамках проекта Starlink компания SpaceX планирует запустить на орбиту Земли к 2024 году 12 тысяч аппаратов.