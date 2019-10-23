Наука и технологии
Вчера 21:40
Илон Маск предоставит свой спутниковый интернет американским военным
Будут тестировать его работу в кабинах военных самолётов
В мае компания Илона Маска (Elon Musk) SpaceX запустила на орбиту 60 спутников проекта глобального интернета Starlink. Теперь выяснилось, что Военно-воздушные силы (ВВС) США будут первыми тестировать спутниковую сеть.
Точнее тесты проведёт сама SpaceX. Об этом сообщил операционный директор компании. В целом же, ВВС США стали первым клиентом Starlink. По словам топ-менеджера, решение компании предлагает высокую пропускную способность в кабине военных самолётов. Сейчас сотрудники пытаются наладить корректную работу системы.
Стоит отметить, что ВВС США начали сотрудничать со SpaceX ещё в прошлом году. Они успели протестировать два спутника компании для передачи данных в военные транспортные самолёты в полёте.
Напомним, в рамках проекта Starlink компания SpaceX планирует запустить на орбиту Земли к 2024 году 12 тысяч аппаратов.
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