Илон Маск приступил к развёртыванию космического интернета по всему миру

Компания SpaceX запустила с мыса Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками проекта Starlink. В результате, все шесть десятков спутников были успешно выведены на орбиту.
Илон Маск, возглавляющий SpaceX, подтвердил через свой аккаунт в Twitter, что все спутники находятся в рабочем состоянии «онлайн» и в ближайшее время начнётся развёртывание солнечных батарей.
All 60 Starlink satellites online, solar array deployment coming up soon— Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2019
Запуск Falcon 9 состоялся в 5:30 утра пятницы по московскому времени. Ракета должна была вывести спутники на орбиту на высоте 440 км, а затем аппараты сами достигнут заданной высоты 550 км, используя двигатели малой тяги.
Проект Starlink разрабатывается SpaceX с 2015 года. Его цель — обеспечить недорогим и быстрым спутниковым интернетом всю землю.