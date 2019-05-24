Илон Маск приступил к развёртыванию космического интернета по всему миру

Компания SpaceX запустила с мыса Канаверал ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками проекта Starlink. В результате, все шесть десятков спутников были успешно выведены на орбиту.

Илон Маск, возглавляющий SpaceX, подтвердил через свой аккаунт в Twitter, что все спутники находятся в рабочем состоянии «онлайн» и в ближайшее время начнётся развёртывание солнечных батарей.