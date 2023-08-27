Илон Маск продолжил критиковать власть США: досталось Минюсту

Илон Маск продолжил критиковать власть США: досталось МинюстуОн предложил им подать в суд на самих себя
Илон Маск, американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX, с сарказмом предложил Министерству юстиции США подать в суд на самого себя. Такое замечание он сделал в социальной сети X (экс-Twitter), чем делится Лента.ру.
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Это высказывание Маска прозвучало в контексте судебного иска Минюста США против компании SpaceX в связи с обвинениями в дискриминации беженцев при приеме на работу. Заявление Маска стало ответом на твит одного экономиста, который предположил, что идея Минюста разрешить только американцам подавать заявки на работу приведет к тому, что министерство само подаст в суд. Маск шутливо заметил: «Минюст должен сам себя засудить». В разделе комментариев к своему сообщению он добавил, что ситуация "слишком иронична".
Ранее Маск заявлял о своем намерении подать в суд на фонд «Открытое общество», финансируемый Джорджем Соросом – так он хочет бороться с подавлением свободы слова. А в апреле Маск заявил, что правительство США имело полный доступ к частной переписке в Twitter.