Илон Маск провёл экскурсию внуку Сергея Королёва по своей космической компании

Наука и технологии
Сегодня в 12:19
Илон Маск провёл экскурсию внуку Сергея Королёва по своей космической компанииSpaceX
Внук конструктора Сергея Королёва Андрей Королёв побывал на заводе космической компании SpaceX. Илон Маск сам пригласил их на экскурсию.
Андрею Королёву и его сыну Павлу показали сборку двигателей, ракет и корабля CrewDragon. В своём Facebook внук советского конструктора ракетной техники написал, что невероятно благодарен Илону Маску за «приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу». Он пожелал Маску продолжать двигать мир вперёд.
Ранее основатель SpaceX уже не раз восхищался Сергеем Королёвым. В его честь он назвал один из залов в компании. В 2020 году Маск общался с потомками конструктора.
Напомним, что под руководством Королёва был совершён первый полёт человека в космос и первый выход человека в открытый космос.