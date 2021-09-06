Илон Маск провёл экскурсию внуку Сергея Королёва по своей космической компании

Андрею Королёву и его сыну Павлу показали сборку двигателей, ракет и корабля CrewDragon. В своём Facebook внук советского конструктора ракетной техники написал, что невероятно благодарен Илону Маску за «приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу». Он пожелал Маску продолжать двигать мир вперёд.

Ранее основатель SpaceX уже не раз восхищался Сергеем Королёвым. В его честь он назвал один из залов в компании. В 2020 году Маск общался с потомками конструктора.

Напомним, что под руководством Королёва был совершён первый полёт человека в космос и первый выход человека в открытый космос.