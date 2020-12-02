Илон Маск рассказал, когда человека могут отправить на Марс

Так, по заявлению предпринимателя, с высокой долей вероятности это случится уже в следующие шесть лет. Помимо прочего глава SpaceX поделился информацией о том, что отправка космического корабля на Марс без команды может состояться уже в ближайшие два года.

В начале ноября Илон Маск признался, что тратит деньги, которые ему приносит компания по производству электрокаров Tesla, на осуществление полета людей на Марс. Также глава SpaceX отмечал, что сможет перевести на Марс 1 млн человек уже до 2050 года. Предполагается, что в будущем компания сможет отправлять по три ракеты каждый день, а также организовать рабочие места на Марсе для колонизаторов.