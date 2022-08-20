Илон Маск создал угрозы на орбите Земли: на спутники SpaceX приходится почти половина опасных сближений

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Илон Маск создал угрозы на орбите Земли: на спутники SpaceX приходится почти половина опасных сближенийПо крайней мере по данным российского ЦНИИмаш
Научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш сообщил, что более 45% опасных сближений на орбите происходит со спутниками Starlink компании SpaceX, основанной Илоном Маском.
По данным ЦНИИмаш, всего в 2021 году было зарегистрировано 10,2 тысячи опасных сближений на орбите. Опасными считаются такие сближения, когда расстояние между космическими аппаратами составляет до 1,5 км. Общее число запущенных спутников в 2021 году составило более 1,7 тысячи.
В 2020 году было зарегистрировано почти 4,2 тысячи опасных сближений, а число запущенных спутников составило более 1,2 тысячи.