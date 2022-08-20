Илон Маск создал угрозы на орбите Земли: на спутники SpaceX приходится почти половина опасных сближений

По данным ЦНИИмаш, всего в 2021 году было зарегистрировано 10,2 тысячи опасных сближений на орбите. Опасными считаются такие сближения, когда расстояние между космическими аппаратами составляет до 1,5 км. Общее число запущенных спутников в 2021 году составило более 1,7 тысячи.

В 2020 году было зарегистрировано почти 4,2 тысячи опасных сближений, а число запущенных спутников составило более 1,2 тысячи.