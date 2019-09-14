Илон Маск ускорил запуск космического интернета и начал с США

Компания SpaceX изменила планы по запуску спутников для ускорения развёртывания широкополосной сети Starlink. Об этом сообщается в заявке, поданной компанией в Федеральную комиссию по связи США (FCC).

SpaceX просит разрешить изменить орбитальный интервал её спутников так, чтобы с каждым запуском развёртывать спутники в трёх орбитальных плоскостях, а не одной. Это позволит ускорить процесс развёртывания спутников и покрытия больших участков поверхности Земли.

В результате, SpaceX сможет начать предоставлять доступ к широкополосному интернету на юге США уже в конце 2020 года к концу следующего сезона ураганов, а в других регионах США — к началу следующего сезона ураганов. Атлантический и Тихоокеанский сег=зоны ураганов начинаются весной и длятся до конца ноября.