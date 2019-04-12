Илон Маск успешно запустил новую ракету и даже сохранил от неё три ускорителя

Компания SpaceX успешно запустила сверхтяжёлую ракету Falcon Heavy, которая вывела на орбиту спутник связи Arabsat 6A, принадлежащий Саудовской Аравии. Это первый коммерческий запуск Falcon Heavy.

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в 01:35 по московскому времени. Спутник Arabsat 6A будет транслировать сигнал районы Ближнего Востока и Северной Африки.

Кроме того, компании впервые удалось посадить три ступени ускорителя, сохранив их для последующих запусков. В прошлом году удалось посадить только два ускорителя, тогда как первая ступень упала в океан.

Первый тестовый запуск Falcon Heavy состоялся больше года назад. SpaceX провела запуск своей первой сверхтяжёлая ракеты Falcon Heavy в ночь на 7 февраля 2018 года. Ракета вывела на орбиту родстер из коллекции Маска, который использовался в качестве полезной нагрузки. Спорткар с манекеном в космическом скафандре за рулем направили в сторону Марса. По задумке, автомобиль, в конечном итоге, будет вращаться по орбите вокруг Солнца, приближаясь то к Земле, то к Марсу.