Илон Маск в суде назвался «спасителем» человечества

Он подробно рассказал присяжным о своей жизни: как приехал в Канаду с небольшими деньгами и мешком одежды, а затем основал компании, которые, по его словам, заботятся о будущем людей.

Космическую компанию SpaceX Маск назвал «страховкой для земной Жизни». Tesla, по его утверждению, появилась из-за вреда ископаемого топлива для окружающей среды. Об ИИ он сказал, что задумывался о нём ещё в колледже. ИИ, по мнению Маска, может привести либо к «раю», либо к «апокалипсису». Именно ради хорошего будущего он и помогал создавать OpenAI.

Маск прямо назвал Альтмана вором. Нельзя, мол, «украсть» благотворительную организацию. И если присяжные оправдают ответчиков, этот случай станет законом, который разрешит «разграблять любую благотворительность в Америке».