Илон Маск впервые за два года обновит корабль для полетов на Марс

Starship полностью многоразовый аппарат, который будет доставлять людей и грузы в отдаленные пункты назначения, такие как Луна и, а в дальнейшем и на Марс. На данный момент SpaceX провела несколько испытательных полетов, но еще не запустила Starship на орбиту. В настоящее время компания ожидает разрешения Федерального управления гражданской авиации на запуск звездолета на орбиту с космодрома Бока-Чика.

Во время выступления Маска в сентябре 2019 года генеральный директор провел свою презентацию в Бока-Чика, стоя перед полным прототипом Starship. В новом твите Маска говорится, что новая презентация состоится в четверг, 10 февраля, в 21:00 по EST, но никаких других подробностей о мероприятии не сообщается.