Илон Маск все еще оплачивает Starlink для Украины из своего кармана

Маск задал вопрос, почему SpaceX является исключением, в то время как другие поставщики помощи Украине из США получают оплату. Он заявил, что Starlink оказывает Киеву ценные услуги, и выразил разочарование тем, что некоторые лица в администрации Байдена не поддерживают его.

В прошлом году Маск заявил, что 11 тыс из 25 спутниковых интернет-терминалов Starlink на Украине финансируются различными странами, организациями и частными лицами, а на остальных компания SpaceX ежемесячно теряет 20 млн долларов. Первоначально он обратился к Пентагону с просьбой покрыть расходы, но затем отозвал эту просьбу.