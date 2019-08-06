Илон Маск запустит космические рейсы для экономных

Космическая компания SpaceX во главе с Илоном Маском представила специальную программу SmallSat Rideshare, которая предоставит возможность «бюджетного» запуска небольших спутников «пачками» с помощью ракеты Falcon 9.

Ранее SpaceX в основном фокусировалась на запусках тяжёлых спутников, размеров с автобус, или массивных грузовых капсул для Международной космической станции.

Обычно небольшие спутники должны дожидаться больших пусков на орбиту и подстраиваться под них. Для них отводится место лишь по «остаточному» принципу. Это создавало сложности, например, оператор не знал, сколько спутников у него примут и на какой высоте сбросят.