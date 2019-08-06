Илон Маск запустит космические рейсы для экономных

Космическая компания SpaceX во главе с Илоном Маском представила специальную программу SmallSat Rideshare, которая предоставит возможность «бюджетного» запуска небольших спутников «пачками» с помощью ракеты Falcon 9.
Ранее SpaceX в основном фокусировалась на запусках тяжёлых спутников, размеров с автобус, или массивных грузовых капсул для Международной космической станции.
Обычно небольшие спутники должны дожидаться больших пусков на орбиту и подстраиваться под них. Для них отводится место лишь по «остаточному» принципу. Это создавало сложности, например, оператор не знал, сколько спутников у него примут и на какой высоте сбросят.
Новая программа предоставляет небольшим операторам спутников больше гибкости и возможность производить регулярные запуски в космос.
Falcon 9 будет запускаться без основного груза, только с такими во небольшими спутниками общим весом от 150 до 300 кг. Цена места на таком рейсе составляет от 2,25 млн до 6 млн долларов, что сравнимо с конкурентами. Для сравнения, сейчас самый дешёвый запуск ракет SpaceX оценивается в $57 миллионов.