Илона Маска наградили Всемирной космической премией IAF 2023

Хотя Маск не смог лично принять награду, от его имени ее получила Стефани Беднарек, старший директор SpaceX по продажам коммерческих запусков.

IAF отметила Маска за его дальновидное руководство и готовность вкладывать собственные средства в освоение космоса. Под руководством Маска компания SpaceX достигла значительных успехов в области систем запуска и пилотируемых космических полетов, сделав космос более доступным и недорогим.

IAF также присудил Всемирную космическую премию IAF за 2023 год командам НАСА, Европейского космического агентства и команде космического телескопа «Джеймс Уэбб».

Эти награды отмечают значительный вклад как отдельных специалистов, так и коллективов в развитие космических исследований и науки в глобальном масштабе.