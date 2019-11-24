Наука и технологии
Сегодня 18:34
Илона Маска обвинили в захвате орбиты Земли
Он планирует наводнить её спутниками
Директор французской космической компании Arianespace Стефан Исраэл (Stéphane Israël) раскритиковал предприятие Илона Маска (Elon Musk) SpaceX за то, что оно пытается «колонизировать» низкую околоземную орбиту.
Речь идёт о запуске группировки спутников Starlink для обеспечения жителей Земли доступом к интернету. В состав этой группировки должны войти свыше 40 тысяч аппаратов. Главу Arianespace такие планы тревожат. Он считает, что освоение околоземного космического пространства должно быть устойчивым, а не принадлежать лишь одной компании. Это может привести к «монополизации космического сектора».
Напомним, первые 60 спутников Starlink уже были доставлены на орбиту в мае 2019 года. Согласно планам, интернет Starlink начнёт работать на юге США в 2020 году.