Илона Маска обвинили в захвате орбиты Земли

Речь идёт о запуске группировки спутников Starlink для обеспечения жителей Земли доступом к интернету. В состав этой группировки должны войти свыше 40 тысяч аппаратов. Главу Arianespace такие планы тревожат. Он считает, что освоение околоземного космического пространства должно быть устойчивым, а не принадлежать лишь одной компании. Это может привести к «монополизации космического сектора».

Напомним, первые 60 спутников Starlink уже были доставлены на орбиту в мае 2019 года. Согласно планам, интернет Starlink начнёт работать на юге США в 2020 году.