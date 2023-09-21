Наука и технологии
12:10, 21 сентября 2023
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Илону Маску разрешили выпустить компактные антенны Starlink размером с MacBook

Цена пока не раскрывается

SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) на выпуск двух новых спутниковых антенн Starlink, включая более компактную портативную модель.

Илону Маску разрешили выпустить компактные антенны Starlink размером с MacBook

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Первая антенна, меньшая по размеру, чем оригинальная антенна Starlink, имеет размеры 11,4 дюйма на 9,8 дюйма, что делает ее более компактной и портативной. Эта разработка направлена на обеспечение высокоскоростной широкополосной связи с низкой задержкой для пользователей, особенно в сельских и удаленных районах.

Вторая антенна, также одобренная FCC, обладает улучшенными характеристиками и имеет размеры примерно 22,4 на 14,7 дюйма. Обе антенны могут поддерживать связь со спутниками Starlink первого и второго поколения, однако конкретные детали, такие как цена и скоростные характеристики, пока не разглашаются.

В настоящее время разрешение FCC, выданное SpaceX, распространяется на стационарное использование этих новых антенн Starlink. Однако компания также подала заявку на получение разрешения на их использование на автомобилях, самолетах и лодках, но FCC еще не вынесла решение.

Хотя SpaceX не сообщила дату выпуска нового оборудования, быстрое одобрение предыдущего оборудования Starlink позволяет предположить, что оно может появиться в ближайшее время.

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