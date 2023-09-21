Илону Маску разрешили выпустить компактные антенны Starlink размером с MacBook

Первая антенна, меньшая по размеру, чем оригинальная антенна Starlink, имеет размеры 11,4 дюйма на 9,8 дюйма, что делает ее более компактной и портативной. Эта разработка направлена на обеспечение высокоскоростной широкополосной связи с низкой задержкой для пользователей, особенно в сельских и удаленных районах.

Вторая антенна, также одобренная FCC, обладает улучшенными характеристиками и имеет размеры примерно 22,4 на 14,7 дюйма. Обе антенны могут поддерживать связь со спутниками Starlink первого и второго поколения, однако конкретные детали, такие как цена и скоростные характеристики, пока не разглашаются.

В настоящее время разрешение FCC, выданное SpaceX, распространяется на стационарное использование этих новых антенн Starlink. Однако компания также подала заявку на получение разрешения на их использование на автомобилях, самолетах и лодках, но FCC еще не вынесла решение.

Хотя SpaceX не сообщила дату выпуска нового оборудования, быстрое одобрение предыдущего оборудования Starlink позволяет предположить, что оно может появиться в ближайшее время.