Им так спокойнее: Польша попросила передать обещанные ей системы ПРО Украине

Напомним, что 15 ноября на территории Польши упали две ракеты. К сожалению, из-за этого погибло два человека. Первоначально все обвинения “полетели” в сторону России. Однако спустя время выяснилось, что ракеты не российские (скорее всего это были украинские С-300).

Ранее государственный украинский концерн “Укроборонпром” сообщил, что будет разрабатывать и производить тяжёлое вооружение и технику совместно с шестью странами НАТО.