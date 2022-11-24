Им так спокойнее: Польша попросила передать обещанные ей системы ПРО Украине

Им так спокойнее: Польша попросила передать обещанные ей системы ПРО УкраинеРечь про системы противоракетной обороны Patriot
Мариуш Блащак, Министр обороны Польши, написал в Twitter, что он попросил Германию передать на Украину системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot, которые ранее обещались польской стороне.
Я попросил (Германию), чтобы предлагаемые комплексы Patriot были переведены на (Украину) и развернуты на западной границе. Это спасет от дальнейших жертв и отключений (электричества) и повысит безопасность на нашей восточной границе
Напомним, что 15 ноября на территории Польши упали две ракеты. К сожалению, из-за этого погибло два человека. Первоначально все обвинения “полетели” в сторону России. Однако спустя время выяснилось, что ракеты не российские (скорее всего это были украинские С-300).
Ранее государственный украинский концерн “Укроборонпром” сообщил, что будет разрабатывать и производить тяжёлое вооружение и технику совместно с шестью странами НАТО.