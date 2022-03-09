Импортозамещение: Минпромторг анонсировал расширение производства авиалайнеров

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Импортозамещение: Минпромторг анонсировал расширение производства авиалайнеровДо 40 самолетов в год
Минпромторг РФ сообщил, что в обозримом будущем планируется поставить на поток производство авиалайнеров SSJ-100. С конечной целью в 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 в год.
Существующие производственные мощности позволяют нарастить производство самолетов "Суперджет-100" до 40 единиц в год. Это тот уровень, на который мы будем стремиться вывести производство импортозамещенной версии в ближайшие годы
Минпромторг России
Отмечается, что на данный момент производятся около 23-24 самолетов с иностранными двигателям, нынешняя же цель – заменить импортные двигатели на отечественные.
При этом, отечественный двигатель ПД-8 хотят сертифицировать раньше срока, а точнее – примерно через год, соответствующее поручение дал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Ранее стало известно, что Россия планирует оставить у себя кредитные самолеты тех стран, что ввели санкции против РФ, об этом сообщило издание Frequent Flyers.
Источник: РИА новости