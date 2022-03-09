Импортозамещение: Минпромторг анонсировал расширение производства авиалайнеров

Отмечается, что на данный момент производятся около 23-24 самолетов с иностранными двигателям, нынешняя же цель – заменить импортные двигатели на отечественные.

При этом, отечественный двигатель ПД-8 хотят сертифицировать раньше срока, а точнее – примерно через год, соответствующее поручение дал глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ранее стало известно, что Россия планирует оставить у себя кредитные самолеты тех стран, что ввели санкции против РФ, об этом сообщило издание Frequent Flyers.