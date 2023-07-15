Intel, Nvidia и ASML продолжают официально поставлять в Китай «запрещенку»: как они это делают

Intel, например, объявила, что будет продавать в Китай «урезанные» версии своих ускорителей Habana Gaudi 2. Чтобы обойти экспортные ограничения, наложенные США, Intel модифицирует ускорители Gaudi в соответствии со специфическими требованиями китайского рынка. Что будет «урезано» – не уточняется.

Аналогичным образом Nvidia модифицировала свой графический ускоритель N100 для китайских потребителей. Модифицированная версия, известная как N800, имеет меньшую пропускную способность по сравнению с оригинальной моделью, что позволяет Nvidia продолжать поставлять относительно неплохое оборудование крупнейшим китайским корпорациям, таким как Alibaba Group, Baidu и Tencent.

Тем временем голландская компания ASML также находит способы сохранить свои прибыли в Китае. По имеющимся данным, она готовится выпустить специальную версию литографической машины Twinscan NXT:1980Di, которая позволит производить чипы по более старой технологии. Вот только чинить ее продукцию в стране станет сложнее.

Несмотря на то, что модифицированные версии могут иметь определенные ограничения, они все еще дают возможность китайским компаниям получить доступ к передовым технологиям, а поставщики не теряют прибыль.