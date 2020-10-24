Интернет Илона Маска будут использовать и на Марсе

Сейчас SpaceX разрабатывает космический корабль Starship, который сможет доставлять людей и грузы на Луну, Марс и другие планеты. Сегодня другая ракета компании Falcon 9 как раз стартовала на орбиту с очередными 60 спутниками Starlink.

В первую очередь, орбитальная группировка будет обеспечивать интернетом людей в труднодоступных районах Земли. Но, как утверждает Шотвелл, может быть использована и для установления связи между нашей планетой и Марсом. В таком случае вокруг последней нужно будет развернуть аналогичную сеть спутников.