Наука и технологии
Сегодня 22:10
Интернет Илона Маска будут использовать и на Марсе
Проект Starlink — нечто большее, чем можно подумать
Главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл заявила, что компания планирует использовать спутниковый интернет Starlink (ещё один проект Илона Маска) не только на Земле, но и на Марсе.
Сейчас SpaceX разрабатывает космический корабль Starship, который сможет доставлять людей и грузы на Луну, Марс и другие планеты. Сегодня другая ракета компании Falcon 9 как раз стартовала на орбиту с очередными 60 спутниками Starlink.
В первую очередь, орбитальная группировка будет обеспечивать интернетом людей в труднодоступных районах Земли. Но, как утверждает Шотвелл, может быть использована и для установления связи между нашей планетой и Марсом. В таком случае вокруг последней нужно будет развернуть аналогичную сеть спутников.