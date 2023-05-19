Интернет-магазин Amazon хотел совершить 10 тыс доставок дронами в этом году, а сделал только 100

Правила Федерального управления гражданской авиации США (FAA) создают значительные проблемы для операторов беспилотников, включая ограничения на полеты через проезжие части и вблизи людей. Эти ограничения препятствуют возможности Amazon доставлять посылки в жилые районы. Несмотря на усилия по совершенствованию своих беспилотников и соблюдению стандартов FAA, Amazon не удалось убедить администрацию ослабить эти ограничения.

Для сравнения, конкуренты Amazon добились большего успеха в своих инициативах по доставке посылок с помощью беспилотников. Например, Walmart осуществил более 6 000 доставок в семи штатах с помощью таких партнеров, как DroneUp, Flytrex и Zipline.