Интернет-магазин Amazon хотел совершить 10 тыс доставок дронами в этом году, а сделал только 100

Интернет-магазин Amazon хотел совершить 10 тыс доставок дронами в этом году, а сделал только 100И вряд ли эта цифра изменится кардинально
Программа доставки беспилотниками Prime Air компании Amazon испытывает трудности, согласно CNBC. Компания осуществила всего 100 доставок в двух местах, где работает Prime Air - в Калифорнии и Техасе. Это далеко от прогнозируемой цели в 10 000 доставок к концу 2023 года, о которой Amazon объявила ранее в этом году.
Правила Федерального управления гражданской авиации США (FAA) создают значительные проблемы для операторов беспилотников, включая ограничения на полеты через проезжие части и вблизи людей. Эти ограничения препятствуют возможности Amazon доставлять посылки в жилые районы. Несмотря на усилия по совершенствованию своих беспилотников и соблюдению стандартов FAA, Amazon не удалось убедить администрацию ослабить эти ограничения.
Для сравнения, конкуренты Amazon добились большего успеха в своих инициативах по доставке посылок с помощью беспилотников. Например, Walmart осуществил более 6 000 доставок в семи штатах с помощью таких партнеров, как DroneUp, Flytrex и Zipline.