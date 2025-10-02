Inversion показала аппарат, способный доставлять груз в любую точку Земли

Опубликовано 02 октября 2025, 19:501 мин.
Inversion показала аппарат, способный доставлять груз в любую точку ЗемлиЗа час
Inversion из Лос-Анджелеса представила новый космический грузовой аппарат Arc, предназначенный для «доставки по требованию» грузов массой до 225 кг почти в любую точку Земли. Аппарат разрабатывается для нужд армии США.
© Inversion
Основная задача — разместить Arc на орбите на срок до пяти лет, чтобы при необходимости он самостоятельно спускался и доставлял груз в нужное место за час, рассказал сооснователь и генеральный директор компании Джастин Фиашетти.
Arc сможет маневрировать в атмосфере с дальностью до 1000 км и приземляться под парашютами без взлётно-посадочной полосы. Аппарат использует нетоксичное топливо, поэтому к нему можно сразу подходить после приземления.
Аппарат будет перевозить «груз, критически важный в момент доставки», включая медицинские припасы, дроны и другое военное снаряжение. Inversion уже создала полноразмерный макет корпуса Arc и планирует первый запуск к концу 2026 года.