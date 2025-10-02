Inversion показала аппарат, способный доставлять груз в любую точку Земли

Arc сможет маневрировать в атмосфере с дальностью до 1000 км и приземляться под парашютами без взлётно-посадочной полосы. Аппарат использует нетоксичное топливо, поэтому к нему можно сразу подходить после приземления.

Аппарат будет перевозить «груз, критически важный в момент доставки», включая медицинские припасы, дроны и другое военное снаряжение. Inversion уже создала полноразмерный макет корпуса Arc и планирует первый запуск к концу 2026 года.