Опубликовано 02 октября 2025, 19:50
Inversion показала аппарат, способный доставлять груз в любую точку Земли

Inversion из Лос-Анджелеса представила новый космический грузовой аппарат Arc, предназначенный для «доставки по требованию» грузов массой до 225 кг почти в любую точку Земли. Аппарат разрабатывается для нужд армии США.
Основная задача — разместить Arc на орбите на срок до пяти лет, чтобы при необходимости он самостоятельно спускался и доставлял груз в нужное место за час, рассказал сооснователь и генеральный директор компании Джастин Фиашетти.

Arc сможет маневрировать в атмосфере с дальностью до 1000 км и приземляться под парашютами без взлётно-посадочной полосы. Аппарат использует нетоксичное топливо, поэтому к нему можно сразу подходить после приземления.

Аппарат будет перевозить «груз, критически важный в момент доставки», включая медицинские припасы, дроны и другое военное снаряжение. Inversion уже создала полноразмерный макет корпуса Arc и планирует первый запуск к концу 2026 года.

