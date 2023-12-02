Иронично, но чтобы конкурировать со SpaceX Amazon заказала услуги… SpaceX

Несмотря на предыдущие заказы от Blue Origin, принадлежащей основателю Amazon Джеффу Безосу, технологический гигант переключился на SpaceX. Федеральная комиссия по связи требует, чтобы Amazon развернула половину из запланированных 3236 спутников Kuiper к июлю 2026 года.

Финансовые условия сделки пока не разглашаются. Этот стратегический сдвиг происходит на фоне задержек в разработке ракет с Blue Origin, ULA, Arianespace и ABL. Многомиллиардный проект Kuiper призван совершить «революцию в области спутниковой широкополосной связи», бросив вызов доминирующему положению Starlink.