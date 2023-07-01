Ищущий темную энергию телескоп будет запущен в космос уже сегодня

Запуск на ракете SpaceX Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде запланирован на сегодня в 11:11 утра по восточному времени (19:11 по Москве), и это событие будет транслироваться в прямом эфире как ЕКА, так и NASA.

ЕКА будет вести прямую трансляцию на своем канале Web TV и YouTube, а NASA будет транслировать запуск через NASA Television и собственное приложение. Телескоп «Евклид» будет изучать темную материю и темную энергию, которые составляют значительную часть Вселенной, но остаются загадкой для ученых. «Эвклид» проведет шесть лет, собирая данные, чтобы пролить свет на эти космические явления.

Первоначально запуск планировалось осуществить на борту российской ракеты «Союз», но из-за напряженных отношений между ЕКА и Россией миссия перешла к SpaceX.