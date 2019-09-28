Искусственный интеллект научился показывать баскетбольным тренерам исход игры

Сначала эскизы с тактикой тренера загружаются на виртуальную тактическую доску. На ней красными точками обозначена одна команда, а синими – другая. Затем искусственный интеллект моделирует движения игроков на поле. Таким образом, тренер может понять, насколько выигрышна его тактика.

Программу разработали при помощи Национальной баскетбольной ассоциации. При её создании использовались данные о поведении реальных игроков. Один из алгоритмов пытается генерировать реалистичные движения баскетболистов, а другой проверяет, насколько эта модель соответствует реальным данным.

Принцип работы можно посмотреть на видео: