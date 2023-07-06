Искусственный интеллект сравнялся с 1% лучших людей в тесте на креативность

В исследовании использовались тесты творческого мышления Торренса (TTCT), известный инструмент, используемый для оценки творческих способностей человека. Исследователи представили ответы, сгенерированные ChatGPT, приложением искусственного интеллекта на базе GPT-4, наряду с ответами контрольной группы студентов Университета Южной Африки.

Результаты показали, что ChatGPT показал исключительные результаты в плане оригинальности, что позволило ему занять первое место по креативности.

Один из авторов исследования считает, что ИИ может развивать собственные творческие способности наравне с человеческими или даже превосходя их. Как бы то ни было, многие творческие люди, наоборот, считают, что ИИ обесценивает их работу, поэтому всячески протестуют против их использования.