Испытан прототип кабины лунной ракеты Илона Маска

Удивительно, но на дисплее также видны четыре меньших двигателя и четыре пилона, ранее не показанные на схемах. Назначение этих элементов остается неясным, поскольку существующие варианты миссии Artemis не требуют атмосферных двигателей Raptor или дополнительных двигателей мягкой посадки. Несмотря на неразборчивость некоторых деталей интерфейса, этот взгляд дает представление о ранних стадиях разработки.