Испытана первая турецкая сверхзвуковая ракета

В своем сообщении Байрактар написал, что “первая турецкая сверхзвуковая ракета TRG-230-IHA, производимая компанией Roketsan, успешно поразила цель с расстояния 100 километров”

Полезная нагрузка БПЛА Bayraktar Akinci, с которого был произведен запуск, составляет 1350 кг. Он также может нести на себе ракеты класса "воздух-воздух", в частности, бомбы турецкого производства (Mark 84, например), крылатые ракеты SOM и не только.

Ранее журналисты Reuters обнаружили, что в Россию продолжают поступать различные компьютерные комплектующие, в том числе западные процессоры, среди которых Intel и AMD. Все устройства поступают в Россию через неофициальные каналы — малоизвестные фирмы, находящиеся преимущественно в Эстонии, Гонконге, Турции и некоторых других странах.