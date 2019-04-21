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Испытания двигателей корабля Space X не удались из-за «аномалии»

Над мысом Канаверал был виден оранжевый дым
Субботние огневые испытания двигателей космического корабля Crew Dragon от Space X завершились неудачей. Была зафиксирована некая «аномалия» на испытательной капсуле корабля.

Согласно сообщению Space X, первоначальные испытания прошли успешно. а вот финальный тест привёл к аномалии на испытательном стенде. Что именно случилось, компания не уточняет. Сейчас она проводит расследование инцидента.

Испытания проходили на мысе Канаверал в США. Во время их проведения некоторые очевидцы заметили клубы оранжевого дыма над площадкой. Военно-воздушные силы США сообщают, что в результате инцидента никто не пострадал.

Crew Dragon, также известный как Dragon 2, — это пилотируемый частный космический корабль, разработанный по заказу НАСА. Он способен доставлять экипаж до 7 человек на МКС и возвращать его на Землю.

Florida Today

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